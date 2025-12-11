Rui Patrício, de 37 anos, decidiu terminar a carreira profissional ao fim de mais de 800 jogos oficiais, num percurso de 28 anos. Depois de passar pelo basquetebol e pelo andebol, o guarda-redes iniciou a aventura no futebol no Leiria e Marrazes, rumando à formação do Sporting em 1999. A estreia na equipa principal aconteceu pela mão de Paulo Bento em novembro de 2006, num triunfo na Madeira, ante o Marítimo (1-0).

Entre 2007 e 2018, Rui Patrício foi titular indiscutível na baliza dos leões, conquistando Taça de Portugal (duas), Taça da Liga e Supertaça (duas). No verão de 2018, a troco de 18 milhões de euros, o guarda-redes rumou aos Wolves, emblema inglês que representou até 2021.

Seguiram-se três épocas pela Roma – onde conquistou a Liga Conferência – e uma temporada pela Atalanta, onde apenas acumulou seis jogos. No último verão, Rui Patrício representou o Al Ain, dos Emirados, no Mundial de Clubes, realizando dois jogos.

Quanto à Seleção, Rui Patrício acumulou 162 internacionalizações, despontando na Seleção AA a partir do Europeu de 2008, quando ainda foi substituto de Ricardo. Entre 2011 e 2021, o guardião assumiu a baliza das “Quinas”, sendo determinante para a conquista do Euro 2016 e da Liga das Nações em 2019. Por isso, é o guarda-redes com mais internacionalizações na Seleção AA (108).

Natural de Leiria, onde tem uma estátua, Rui Patrício vai ser homenageado pela FPF na sexta-feira, na Cidade do Futebol (12h).

Nas redes sociais multiplicam-se as mensagens de apreço. Além de Fredy Montero, Rodrigo Battaglia, Begovic (ex-Chelsea), também Cristiano Ronaldo reagiu: «Obrigado por tudo, Rui! Parabéns pela tua carreira». A este coro de homenagem também se juntaram FIFA, José Fonte, Pedro Neto e William Carvalho.

«Obrigado pelos momentos incríveis que desfrutámos juntos, Rui. São Patrício», escreveu o médio ex-Sporting. E Bruno Fernandes também compôs uma breve mensagem: «Obrigado por tudo, São Patrício. Um privilégio ter partilhado o balneário contigo».

Também nas redes sociais, o guarda-redes José Sá recordou os momentos com Rui Patrício: «Que orgulho ter dividido balneário contigo, ter partilhado momentos incríveis e ter ganho uma taça contigo. Para mim mais uma Lenda de Portugal. Lenda e lendia também. Juntos, meu irmão».

Quanto a Rui Silva, o guarda-redes do Sporting abriu o livro: «De uma grande referência pessoal a ter o privilégio de partilhar balneário e aprender com um dos melhores do mundo. Obrigado por tudo, São Patrício».

