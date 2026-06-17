«Declarações de Proença? A mim compete-me ser o chato...»
Roberto Martínez diz que no fundo tem o mesmo sonho do presidente da Federação e de todos os portugueses que amam a Seleção, mas só a ele é que cabe pensar como lá chegar
Roberto Martínez diz que no fundo tem o mesmo sonho do presidente da Federação e de todos os portugueses que amam a Seleção, mas só a ele é que cabe pensar como lá chegar
Roberto Martínez, em declarações antes da estreia de Portugal no Mundial 2026, num jogo agendado para as 18 horas, em Houston, frente ao Congo, respondendo a uma pergunta sobre Pedro Proença ter dito que o objetivo mínimo eram as meias-finais.
Como interpreta as palavras de Pedro Proença que diz que o mínimo tem de ser as meias-finais?
«Todas as pessoas que gostam da Seleção têm um sonho. A opinião do presidente é muito, muito respeitada. Como selecionador, a minha responsabilidade é pensar e definir como nós podemos atingir o sonho. O sonho é uma emoção e é difícil de atingir, não é? Eu tenho de pensar como ganhar? Eu, como selecionador, preciso de mostrar que o mais importante é ganhar ao Congo. Tenho dar clareza ao sonho de todos nós. Então o selecionador é o chato que precisa dizer que aqui há dois Mundiais, o primeiro são os os três jogos da fase de grupos, e o segundo o que vier a seguir. Nesta altura, o que nos importante, é o primeiro Mundial.»
Como se adequam as duas mensagens, do presidente e do selecionador
«É isso, só temos isso. Depois precisamos crescer e mostrar que estamos preparados para continuar. Mas faz sentido que o nosso presidente fale do sonho. Eu também tenho o sonho e é o mesmo do dele, mas a minha responsabilidade é mostrar que o Mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado. Não estamos a falar de diferentes vozes, há uma voz geral e depois há uma outra voz chata, que é racional, explica o caminho e que utiliza a experiência do terceiro Mundial, de muitos jogos na Seleção. Mas é uma voz necessária.