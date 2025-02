Diana Silva, avançada da Seleção Nacional, apontou que o jogo com a Bélgica, da segunda jornada do Grupo A3 da Liga das Nações, vai ser «super exigente».

«Estar nesta competição é só para equipas de elite, portanto vai ser super exigente, assim como foi o jogo contra a Inglaterra e será com a Espanha», referiu a jogadora aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Depois do empate frente à Inglaterra, por 1-1, as Navegadoras preparam-se agora para uma visita à Bélgica. Analisando as adversárias, a futebolista portuguesa confessou que espera «outras dificuldades».

«Ainda não tivemos oportunidade para analisar a Bélgica, analisámos os nossos erros e os pontos positivos do último jogo. Mas será uma seleção igualmente difícil, que nos vai trazer outras dificuldades. Vamos ter de estar super fortes contra elas», partilhou.

«É preciso continuarmos a ser exigentes connosco próprios e melhorar certas questões de confiança dentro do jogo».

Sobre o percurso na Seleção, a avançada de 29 anos mostrou «muito orgulho»: «Fico imensamente feliz em ver o ponto em que estávamos e o ponto em que estamos agora. O crescimento tem sido incrível em tão pouco tempo e espero que continuemos a crescer e a estar nestes palcos», finalizou.

O encontro está marcado para esta quarta-feira, às 19h15 (horas de Lisboa), no Estádio Den Dreef, em Leuven. Poderá acompanhar tudo no Maisfutebol.