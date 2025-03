Mesmo depois de defender uma grande penalidade e somar várias defesas ao longo do encontro, Diogo Costa não impediu a derrota de Portugal na Dinamarca (1-0). No entanto, a culpa não foi do guardião português e a notável exibição que fez entrou para o top-5 da carreira.

No total foram sete as defesas que fez em Copenhaga, que resultaram numa classificação de 8,7 nos parâmetros da SofaScore, parceira do Maisfutebol.

Relativamente ao jogo, da primeira mão dos «quartos» da Liga das Nações, Diogo Costa até começou com um pequeno erro que poderia ter levado ao golo da Dinamarca, mas a segurança não desapareceu e foi somando várias defesas. Aos 24 minutos, agigantou-se e defendeu um penálti de Christian Eriksen, que gelou o Estádio Parken.

O golo da Dinamarca acabou por surgir, depois de várias tentativas, mas num lance em que Højlund apareceu na cara da baliza e finalizou sem qualquer hipótese para o internacional português.

Ora, analisando a carreira de Diogo Costa, esta «Muralha na Dinamarca» foi o quarto melhor jogo em toda a carreira! De referir que é um número bastante notável, visto que já tem 224 jogos como profissional (191 pelo FC Porto e 33 pela Seleção Nacional).

Em primeiro lugar da classificação aparece a vitória do FC Porto no terreno do V. Guimarães (2-1), na temporada passada, num jogo em que também defendeu um penálti e somou outras sete defesas.

A segunda e terceira melhor exibição foram contra o Leverkusen, primeiro em casa e depois fora. No Estádio do Dragão também defendeu um penálti (já nem parece novidade) e fez seis defesas. Na Alemanha, vitória por 3-0, voltou a ser mais forte numa grande penalidade e ainda assistiu para o primeiro golo da partida.

Por fim, o jogo que fecha o top-5 foi a 14 de janeiro de 2024, na receção ao Sp. Braga (2-0).

Com a camisola de Portugal também não fica atrás, apesar da menor quantidade de jogos, mas destaque para o Portugal-Eslovénia, jogo dos oitavos de final do Euro 2024, em que brilhou durante os 90 minutos e defendeu três (!) grandes penalidades após o prolongamento.

E aos 25 anos ainda só está a começar a carreira!