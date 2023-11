Portugal recebe a Islândia este domingo, a partir das 19h45, em Alvalade, para o fecho da fase de qualificação para o Euro 2024.

Na antevisão à partida, o selecionador nacional Roberto Martínez garantiu a titularidade do guarda-redes Diogo Costa e que Raphaël Guerreiro está apto, embora não para fazer todo o encontro.

Para um jogo em que Portugal vai procurar fechar só com vitórias a qualificação, sobram, por isso, várias dúvidas no onze inicial.

A seleção lusa chega a este jogo com 27 pontos em 27 possíveis e recebe uma Islândia que está no 4.º lugar, com dez pontos e já sem hipóteses de apuramento direto e à espera de que os resultados da última jornada em todos os grupos lhe permitam aceder ao play-off.

Siga o encontro, ao minuto, no Maisfutebol e veja o onze provável na galeria associada.