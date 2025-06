Riscada da convocatória da Seleção feminina para o Europeu de julho, o empresário da avançada Ana Dias recorreu às redes sociais para visar Francisco Neto e a Federação Portuguesa de Futebol. Na noite de terça-feira, Ricardo Derriça Pinto reagiu à ausência de Ana Dias – vinculada às mexicanas do Tigres – depois de integrar as 27 pré-convocadas.

«É com profunda frustração, desilusão e vergonha alheia que nos pronunciamos (…). Num palco que deveria representar o reconhecimento (…), num contexto em que devem ser escolhidas as melhores e mais preparadas, assistimos a uma decisão que nos parece não apenas incoerente, mas também injusta.»

«Ana Dias é, factualmente, uma das mais valiosas e tituladas atletas portuguesas (…) e com provadas dadas na Rússia, Estados Unidos, México e no continente americano», lê-se, em comunicado.

A avançada portuguesa, de 27 anos, foi a melhor marcadora da Champions da América do Norte, com quatro golos, perdendo na final para as norte-americanas do Gotham, de Jéssica Silva.

«A Ana simboliza a perpetuação de um sistema onde, infelizmente, o mérito individual parece ter menos peso do que a conveniência e os vícios de um círculo fechado. A Seleção deveria ser o reflexo do melhor que o país tem para oferecer e não uma montra distorcida onde se reconhecem nomes sem resultados expressivos.»

«A Seleção não pode ser conduzida como se de um clube se tratasse», termina Ricardo Derriça Pinto.

O selecionador Francisco Neto comentou a ausência de Ana Dias como «uma decisão técnica».

Portugal integra o Grupo B, com Itália, Espanha e Bélgica, com a estreia agendada para 3 de julho, frente às campeãs do Mundo.