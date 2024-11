O Portugal-Chéquia, a contar para o playoff de acesso ao Campeonato da Europa de futebol feminino 2025, vai ter lotação esgotada no Estádio do Dragão.

A FPF anunciou,esta sexta-feira, que estão esgotados os bilhetes para o jogo que se realiza mais logo, às 19h45. Nesse sentido, a seleção nacional vai contar com o apoio de cerca de 50 mil adeptos na cidade do Porto, na tentativa de carimbar a vitória no primeiro dos dois jogos do playoff.

A FPF alerta ainda também para o facto de que, sob expectativa de grande afluência, as portas do estádio abrem às 17h45, e por isso é aconselhado que se chegue ao recinto de forma antecipada.