Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas após o Portugal-Islândia, jogo que encerrou a fase de grupos de qualificação para o Euro 2024:

[Após todos estes meses em Portugal e com os jogadores que tem, consegue dizer se Portugal é favorito ou apenas um candidato à conquista do Europeu?]

«Acho que não há favoritos. Estamos a falar dos melhores jogadores do Mundo, dos melhores jogadores que estão na Champions League, a melhor competição de clubes. Não há favorito. Há, sim, um grupo de seleções que tem qualidade para ganhar o torneio. E nós estamos nesse grupo. Mas, depois, há os detalhes.

Agora, precisamos de crescer para nos prepararmos para ser competitivos contra adversários diferentes para podermos lidar com as dificuldades. Há situações que temos de experienciar para podermos crescer juntos. Mas os ingredientes, que são os valores do balneário e a qualidade individual, são de máximo nível.»

[Como se sente por colocar Portugal neste patamar? Sem ser preciso sofrer para ir a uma grande competição e sendo uma potência para sonhar com uma vitória no próximo Europeu?]

«Um país como Portugal, com 10 milhões de pessoas, tem um grupo de 80 ou 90 jogadores de nível incrível. Tenho a sorte de ter jogadores que estão nos melhores balneários do futebol europeu e isso é fruto do bom trabalho na formação das equipas portugueses. E acho que vai continuar. Vejo nas equipas sub-15, sub-17 e sub-19 o talento que está disponível. Isso é muito importante para nós.

[Há quatro anos também fez um apuramento perfeito com a Bélgica. Depois, no Euro 2020, até eliminou Portugal, mas foi eliminado nos quartos de final. Portugal tem mais ingredientes do que essa Bélgica para sonhar com a conquista do Europeu?]

«Todos os balneários são diferentes. Nunca trabalhei em dois balneários semelhantes. O português tem jogadores com capacidade para terem uma flexibilidade tática incrível. São jogadores muito competitivos. Temos os ingredientes para sermos uma equipa muito competitiva nos torneios, mas os torneios têm detalhes muito pequenos. Mas temos tudo: os adeptos, a força, o comportamento e o compromisso dos jogadores. Vamos dar tudo e vamos estar juntos neste caminho.»