Os futebolistas Pedro Neto e Paulinho marcaram esta quarta-feira na estreia pela seleção principal de Portugal, na goleada por 7-0 à Arménia, no duelo particular realizado no Estádio da Luz. Na primeira internacionalização de ambos, os seus golos permitiram algo que já não sucedia há pouco mais de 71 anos.

Neto e Paulinho protagonizaram a quarta vez na história da seleção nacional principal em que dois jogadores marcaram na estreia, no mesmo jogo. A última vez que tal tinha sucedido fora a 15 de maio de 1949. Nesse dia, Patalino e Mota, respetivamente jogadores de Elvas e Estoril, marcaram na receção a País de Gales, no triunfo por 3-2.

Antes, a 3 de maio de 1932, os sportinguistas Alfredo Valadas e Manuel Soeiro também alcançaram a mesma proeza, marcando um golo cada, na vitória por 3-2 ante a Jugoslávia, em jogo realizado no Lumiar. A primeira vez que dois atletas tinham marcado na estreia no mesmo jogo foi a 26 de dezembro de 1926: Severo Tiago (Belenenses) e José Manuel Martins (Sporting) marcaram à Hungria.

Por outro lado, Paulinho foi o sexto jogador a assinalar a estreia com mais de um golo. O último tinha sido o madeirense Rúben Micael, em março de 2011: fez os dois golos do triunfo ante a Finlândia, por 2-0. O estreante mais goleador é ainda o benfiquista Francisco Palmeiro, que coroou a primeira internacionalização com um hat-trick ante a Espanha (vitória por 3-1) a 3 de junho de 1956. Os outros três que marcaram mais que um golo, todos a lograrem um bis, foram Ben David (14 de maio de 1950, ante Inglaterra), Cruz (9 de janeiro de 1938, ante a Hungria) e Pepe (16 de março de 1927, ante França).