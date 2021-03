[artigo atualizado]

Já são 49 os internacionais portugueses lançados por Fernando Santos.

Os dois jogadores do Sporting fizeram o primeiro jogo pela Seleção nesta quarta-feira, frente ao Azerbaijão, em jogo da fase de apuramento para o Mundial 2022, que a equipa das quinas venceu por 1-0.

Nuno Mendes foi mesmo titular, tornando-se assim o 48.º internacional lançado por Fernando Santos, mas João Palhinha ainda entrou, ao minuto 88, e aumentou a lista.

No final do encontro o selecionador analisou as duas estreias.

Os 49 estreantes de Fernando Santos:

Cedric, João Mário, Raphael Guerreiro, José Fonte, Tiago Gomes, Adrien Silva, Anthony Lopes, André Pinto, Paulo Oliveira, Bernardo Silva, André André, Ukra, Danilo, Daniel Carriço, Nélson Semedo, Gonçalo Guedes, Ruben Neves, Lucas João, Ricardo Pereira, Renato Sanches, André Silva, João Cancelo, Gelson Martins, Marafona, Bruma, Bruno Fernandes, Edgar Ié, Kévin Rodrigues, Gonçalo Paciência, Ricardo Ferreira, Ronny Lopes, Mário Rui, Rúben Dias, Sérgio Oliveira, Gedson Fernandes, Hélder Costa, Pedro Mendes, Cláudio Ramos, Dyego Sousa, João Félix, Diogo Jota, Francisco Trincão, Rúben Semedo, Daniel Podence, Domingos Duarte, Pedro Neto, Paulinho, Nuno Mendes e João Palhinha.