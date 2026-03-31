EUA-Portugal (Onzes): Martínez segura Bruno, Samú e Ramos de início
Selecionador nacional promove revolução na defesa
Roberto Martínez manteve apenas três jogadores para o particular com os Estados Unidos em Atlanta. Depois do nulo no México, Bruno Fernandes, Samú Costa e Gonçalo Ramos continuam no “onze”.
Na seleção norte-americana, Pochettino mantém Weah, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tillman e Pulisic de início face à goleada sofrida contra a Bélgica (5-2).
Onze de Portugal: José Sá, Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Samú e Vitinha; Trincão, Bruno Fernandes e Pedro Neto; Gonçalo Ramos.
Suplentes de Portugal: Rui Silva, Ricardo Velho, António Silva, Matheus Nunes, Renato Veiga, Nuno Mendes, Rúben Neves, Francisco Conceição, João Félix, Mateus Fernandes, João Neves, Gonçalo Guedes, Pote, Ricardo Horta e Paulinho.
Onze dos EUA: Matt Freese, Freeman, Chris Richards, Trusty e Robinson; Sebastian Berhalter e Aidan Morris; Tim Weah, Tillman e Weston McKennie; Pulisic.
Suplentes dos EUA: Aaronson, Agyemang, Arfsten, Balogun, Brady, McKenzie, Pepi, Ream, Reyna, Roldan, Scally, Schulte, Tessmann e Turner.
Este é o oitavo jogo entre Portugal e Estados Unidos, o sexto particular. A Seleção não vence os Estados Unidos desde dezembro de 1990 (1-0), quando Domingos Paciência fez o único golo ao oitavo minuto, num particular realizado na Maia.
No mais recente particular, em Leiria, em novembro de 2017, houve empate a um golo. Marcaram Antunes e McKennie. Dessa convocatória apenas José Sá, Nélson Semedo, João Cancelo, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes continuam no lote do selecionador.
