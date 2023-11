A UEFA nomeou Mohammed Al-Hakim para dirigir o Liechtenstein-Portugal, de qualificação para o Euro 2024.

O árbitro de nacionalidade sueca terá como auxiliares os seus compatriotas Fredrik Klyver e Robin Wilde, bem como Fredrik Klitte nas funções de quarto árbitro.

A Seleção Nacional, já apurada para o Campeonato da Europa, que se disputa no próximo ano na Alemanha, joga no Liechtenstein na próxima quinta-feira. O jogo está marcado para as 19h45 (hora de Portugal Continental e Madeira).