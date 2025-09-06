«Félix? Está a jogar muitos minutos no seu clube e isso nota-se no relvado»
Roberto Martínez fala sobre Félix, Diogo Jota e a goleada frente à Arménia
Roberto Martínez, selecionador de Portugal, falou sobre a titularidade de João Félix, o golo ao minuto 21 e a goleada frente à Arménia:
Desempenho da Seleção Nacional
«O nosso desempenho deu mais controlo e estabilidade, mas sabíamos que era um jogo difícil. Gostei muito da atitude após o primeiro golo. Gerimos bem o jogo e foi um desempenho que me deixou muito satisfeito.»
João Félix a titular
«O João Félix é um jogador com talento e precisa de jogar. Está agora a jogar muitos minutos no seu clube e isso nota-se no relvado. O que fez hoje já tinha feito com a Croácia. Tem outro ritmo e aproveitámos isso.»
«Preparámos bem o jogo, mas o melhor de tudo foi a execução dentro de campo.»
Golo ao minuto 21
«Acredito que [o golo de Ronaldo ao minuto 21] é um sinal. Já falámos da sua presença e como ele continua connosco. Sentimos isso desde o primeiro treino no estágio. O grupo falou disso, claro. É um sinal do Diogo Jota o nosso capitão marcar um golo ao minuto 21.»