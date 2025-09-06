Roberto Martínez, selecionador de Portugal, falou sobre a titularidade de João Félix, o golo ao minuto 21 e a goleada frente à Arménia:

Desempenho da Seleção Nacional

«O nosso desempenho deu mais controlo e estabilidade, mas sabíamos que era um jogo difícil. Gostei muito da atitude após o primeiro golo. Gerimos bem o jogo e foi um desempenho que me deixou muito satisfeito.»

João Félix a titular

«O João Félix é um jogador com talento e precisa de jogar. Está agora a jogar muitos minutos no seu clube e isso nota-se no relvado. O que fez hoje já tinha feito com a Croácia. Tem outro ritmo e aproveitámos isso.»

«Preparámos bem o jogo, mas o melhor de tudo foi a execução dentro de campo.»

Golo ao minuto 21

«Acredito que [o golo de Ronaldo ao minuto 21] é um sinal. Já falámos da sua presença e como ele continua connosco. Sentimos isso desde o primeiro treino no estágio. O grupo falou disso, claro. É um sinal do Diogo Jota o nosso capitão marcar um golo ao minuto 21.»