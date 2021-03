Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações no final do empate (2-2) na Sérvia, em jogo da fase de apuramento para o Mundial 2022:

«Porque deixámos a Sérvia empatar o jogo? Não tenho explicação, não consigo encontrar uma explicação. Tínhamos estudado a Sérvia, sabíamos que podiam jogar como fizeram na primeira parte mas que também podiam alterar, tinha altertado os jogadores, eles estavam precavidos para isso.

A Sérvia entrou bem na segunda parte, fez um golo, depois empatou e a seguir ao empate Portugal reagiu bem, controlou bem a partida e voltou a criar oportunidades para marcar. No fim fizemos um golo, a bola estava meio metro dentro da baliza e devia ter sido validado. O resultado justo teria de contar esse golo. Claro que isto não elimina o que de menos bom fizemos, mas ter uma bola que entra mais de meio metro dentro da baliza e não é validada não é possível.

Queria controlar o meio campo, sair em posse, aproveitar a liberdade do Cristiano Ronaldo e dar profundidade através do Jota e correu na perfeição, porque o Jota fez dois golos. O que não contávamos era com o que aconteceu no início da segunda parte. Mas isso faz parte do futebol, depois fizemos um golo que não contou. Agora temos de ir ga har ao Luxemburgo, não há outra hipótese. O Luxemburgo acabou de ir ganhar à Irlanda, tem uma boa equipa e temos de ir lá ganhar.»