O jogo contra a Nigéria nesta quinta-feira será o último de Portugal antes do Mundial 2022.

Portugal estreia-se no Qatar a 24 de novembro diante do Gana, também ela uma seleção africana, mas Fernando Santos garantiu que a escolha da Nigéria para este particular em nada esteve relacionada com o primeiro adversário na competição, embora tenha encontrado similaridades entre as duas seleções.

«Temos mais hábito de jogar com equipas sul-americanas, que já defrontámos algumas vezes. Em relação ao futebol africano, que é o caso do Gana, esta equipa tem essa matriz. O futebol africano melhorou muito, obviamente, em termos estratégico, táticos e de planeamento e há muitos jogadores africanos a jogar na Europa. Muitos dos jogadores que vamos defrontar amanhã e depois com o Gana jogam em campeonatos europeus, mas também sabemos por experiência – e eu já defrontei nos outros dois equipas destes continentes – que quando os jogadores estão reunidos surge sempre aquilo que lhes é culturalmente intrínseco», observou o selecionador nacional em conferência de imprensa.

«Sim, a Nigéria terá alguma coisa a ver com o Gana. Tem jogadores muito rápidos e muitas ações individuais, explora sempre a profundidade e a velocidade do jogo e tem jogadores muito talentosos. Nesse aspeto, sim», disse, referindo que no resto são duas seleções diferentes.

«Nos jogos que eu visionei, a Nigéria joga em 4x4x2 normalmente, enquanto o Gana joga mais em 4x3x3 ou em 3x5x2. Nesse aspeto são diferentes. Mas não havia um leque muito alargado de seleções para jogar. Tínhamos de realizar este jogo e o Peseiro também mostrou muita vontade e disponibilidade para realizar este jogo em Portugal (porque não o queríamos fazer fora daqui) e acho que foi uma escolha boa», justificou.