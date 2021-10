Declarações do selecionador nacional, Fernando Santos, em conferência de imprensa no Estádio do Algarve, após a vitória por 5-0 ante o Luxemburgo, na qualificação para o Mundial 2022:

«O Luxemburgo tentou jogar, só que Portugal foi forte e resolveu o jogo rápido, mas depois, a partir dos 25 minutos, passámos a jogar tudo muito à pressa, sem essa intensidade clara em termos coletivos e mesmo em termos individuais: bola muito rápida, a querer chegar depressa ao golo, o que levou a que corrêssemos mais do que o que tínhamos necessidade, permitindo que o Luxemburgo tivesse bola.»

«Entrámos bem após o intervalo, podíamos ter feito o quarto, o quinto. Não fizemos e também aí houve um período em que aconteceu o que aconteceu na primeira parte e o Luxemburgo teve duas ocasiões. Vitória justíssima, os jogadores estiveram bem, com o senão de, nesses períodos, quererem fazer rápido, cada um a querer fazer o seu golo e coletivamente é tudo mais fácil. Temos de continuar a crescer nesse aspeto e se continuarmos, estaremos preparados para as duas finais que aí vêm.»

[Utilização de Rafael Leão e Matheus Nunes:] «Têm qualidade para disputar lugar aqui, mas já digo há muito tempo, que felizmente temos um lote alargado de 30, 30 e alguns jogadores que têm capacidade para chegar aqui e jogar. Quando os convoco, estão praticamente ao mesmo nível todos e podem desempenhar as suas funções. Estes demonstraram no último jogo e demonstraram hoje outra vez.»

[Se a seleção já está mais próxima do que quer para os últimos dois jogos de qualificação:] «Não é só para esses dois jogos, é para o futuro. Eu disse aqui uma palavra-chave aos jogadores: tínhamos de voltar a ter equilíbrio na equipa em todos os momentos do jogo. Poucas equipas podem ganhar a esta, se fizermos bem.»