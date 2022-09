A seleção espanhola perdeu na receção à Suíça (2-1) na penúltima ronda do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23 e Fernando Santos pretende agravar o estado anímico da «La Roja».

«Espero uma Espanha igual ao que sempre foi, uma grande equipa, com maturidade e jogadores de enorme qualidade. Espanha não sabe jogar só para empatar, sabe jogar para ganhar: é esse o seu perfil e matriz de jogo. Os jogadores querem mostrar ao seu povo e aos jornais a sua capacidade. Estão feridos? Espero que continuem feridos», brincou o selecionador português na conferência de imprensa de antevisão ao duelo ibérico desta terça-feira, em Braga.

Fernando Santos reforçou que «o padrão de jogo de Espanha é sempre o mesmo» há mais de uma década e vincou que a equipa das Quinas não vai trabalhar em cima de dois resultados, já que o empate dá acesso à «final four» da prova.

«Quero que os jogadores se foquem no que temos de fazer em todos os momentos de jogo perante qualquer adversário com mais ou menos nome. A Espanha tem a sua qualidade, o seu padrão, mas temos de estar focados naquilo que nós, Portugal, vamos ter de fazer. Quando nos focamos no egocentrismo e pensamos que somos bons... não é nada disso. É com humildade, sabendo do nosso potencial e de focar-nos no que podemos fazer de bem. Se fizermos isso, estamos mais perto da vitória e é isso que vamos ter de pensar e não em ir atrás de um resultado. O jogo depois dirá. Vamos jogar como sempre jogamos, como temos vindo a jogar», sublinhou.

O selecionador nacional confessou ainda que «chegar a uma fase final é sempre motivante» e lembrou que os jogadores lusos estão habituados a lidar com momentos de alta tensão.

«Pressão? Mais do que a que temos? Estes jogadores jogam sempre para ganhar em todo o lado, para serem campeões. É exigível que esta seleção jogue sempre para ganhar, mas lidamos bem com a pressão, temos conseguido resultados», rematou.

Esta terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45. Poderá seguir o duelo AO MINUTO no Maisfutebol.