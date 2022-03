Fernando Santos anunciou esta quinta-feira os convocados da seleção portuguesa para o play-off de acesso ao Mundial 2022.

O selecionador nacional nem quer ouvir falar de um eventual falhanço no apuramento para o Campeonato do Mundo: «Não tem de mexer comigo, não sou só eu, tem de mexer com todos nós, eu e os jogadores. Na eventualidade de falharmos o objetivo, essa questão ficaria sempre colocada.»

«O foco não é esse. Estamos plenamente focados e convictos que juntos iremos alcançar o nosso objetivo. Não estou nada preocupado com o futuro, sinceramente, nem eu nem os jogadores, nesse aspeto, de quais serão as leituras do futuro, etc.», salienta.

A seleção estará totalmente concentrada nos jogos do play-off. «O que importa neste momento é o presente. O presente é este: jogar uma meia-final e vencê-la, depois jogar uma final e vencê-la», diz Fernando Santos

«O futuro não parece algo que nos tenha de afetar. A partir do dia 29, os jogadores vão continuar a jogar e eu vou continuar a treinar. Isso parece-me o menos importante nesta altura», completa o selecionador português.

Portugal defronta a Turquia nas meias-finais do play-off a 24 de março, no Estádio do Dragão, pelas 19h45. Se vencer, vai à final discutir a passagem ao Mundial do Qatar ante o vencedor do Itália-Macedónia do Norte, também no Dragão, dia 29 de março (19h45).