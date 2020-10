Portugal vai ter três jogos no espaço de uma semana, começando o ciclo com um jogo particular diante da Espanha, na próxima quinta-feira.

Apesar de depois se seguirem duas partidas a contar para a Liga das Nações, Fernando Santos diz que não se pode desvalorizar o confronto com os espanhóis.

«Nunca podemos relativizar um jogo com a Espanha. Se a comparação é entre um jogo que não vale pontos e o jogo com a França, que vale, claro que é diferente. Mas não podemos relativizar o jogo», começou por dizer.

O selecionador falou depois sobre o histórico de confrontos entre as duas seleções da Península Ibérica, elogiando a qualidade que os jogos costumam ter.

«São duas grandes equipas, é quase um clássico porque é na Península Ibérica. São equipas com excelentes jogadores, cujos confrontos têm sido sempre muito competitivos», acrescentou.