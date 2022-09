Declarações do selecionador nacional Fernando Santos na conferência de imprensa após a derrota de Portugal frente a Espanha no jogo da Liga das Nações:

«Na primeira parte a Espanha teve posse de bola, mas muita dessa posse foi jogada entre o guarda-redes e os centrais. Eles não tiveram uma situação de golo, pelo que na primeira parte o jogo foi mais de Portugal. Sempre que conseguimos circular bem a bola chegámos bem à área da Espanha com boas situações para finalizar. Ao intervalo o resultado é imerecido para Portugal, que teve claras oportunidades para fazer golo. Mesmo assim, estava a faltar alguma coisa e disse isso aos jogadores. O meio-campo estava um pouco atrasado. Tínhamos de pressionar o meio-campo da Espanha, até para lhes retirar essa posse de bola. Às vezes queríamos a bola e fazer o golo depressa. Nos primeiros 15 minutos da segunda parte entrámos muito bem. Uma equipa subida, com mais facilidade de roubar a bola, criámos logo ali uma situação de golo, que não concretizámos. A partir das substituições tivemos alguma dificuldade em ter bola e começámos a recuar as linhas. Era importante termos mais posse. Em termos de organização começámos a recuar. Tentei alterar isso, com a entrada do João Mário para a direita. A seguir introduzi dois novos jogadores (o Rafael Leão e o Vitinha – aos 78m), mas a verdade é que a equipa estava organizada mas já sem conseguir ligar o jogo e sem muita profundidade. Acabámos por sofrer um golo. Já é a segunda vez que acontece sofrermos um golo nos últimos minutos [tal como com a Sérvia]. Se temos de defender, temos de defender com tudo.»

[CR7 era para sair em vez de Jota?] «Já disse que não era a minha intenção tirar o Diogo Jota [saiu por queixas físicas, segundo explicou na flash]. Já estávamos a ficar com o bloco baixo. Era evidente que era preciso ter mais velocidade de ponta. A entrada do Rafael Leão era para fazer isso.»

[O que achou da exibição de Cristiano Ronaldo?] «O que me interessa é como jogou a equipa. O Ronaldo teve três ou quatro chances. Duas muito boas, que normalmente marca. Não marcou. É futebol. Normalmente a gente espera que ele concretize.»