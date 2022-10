Portugal ascendeu à 23.ª posição do ranking feminino da FIFA, de acordo com a atualização mais recente, publicada esta quinta-feira, que se traduz no lugar mais alto da história para o país na hierarquia feminina.

A seleção feminina subiu quatro lugares face à anterior atualização, datada de 5 de agosto, quando Portugal estava colocado no 27.º lugar. Ultrapassou Irlanda, Escócia, Rússia e Colômbia.

Desde então, Portugal venceu os quatro jogos que disputou, ante Sérvia e Turquia na fase de grupos do apuramento para o Mundial 2023 e, no play-off de qualificação, ante Bélgica e Islândia, duas seleções de ranking superior.

Esta atualização revela-se determinante para definir os cabeças de série do sorteio do play-off intercontinental para o Mundial 2023, a realizar na sexta-feira. Uma fase que se disputa de 17 a 23 de fevereiro, na Nova Zelândia.

Com a atualização, estas são as posições das seleções que entram no play-off intercontinental: Portugal 23.º, Chile 38.º, China Taipé 40.º, Tailândia 41.º, Papua Nova Guiné 50.º, Paraguai 51.º, Haiti 56.º, Panamá 57.º, Camarões 58.º e Senegal 84.º. Dada a condicionante continental, não podendo haver mais do que uma seleção de cada Continente como cabeça de série, a Papua Nova Guiné vai ser cabeça de série e a Tailândia, segunda seleção asiática, cai para as seleções do pote 2.