Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview à RTP 3, após a vitória sobre a Bósnia-Herzegovina (5-0), na oitava jornada do Grupo J da fase de apuramento para o Euro 2024:

«[5-0, maior derrota de sempre em jogos oficiais e recorde com o oitavo triunfo consecutivo de Portugal. Como é que se sente?] Satisfeito. O jogo de hoje é uma amostra do trabalho dos jogadores no treino, a atitude e o compromisso. E também uma reação, porque gostámos muito da primeira parte contra a Eslováquia, mas não gostámos da segunda parte. Os jogadores mostraram isso na primeira parte e, depois, mantivemos a baliza a zero. São sinais muito importantes para nós, como jogador e adepto de futebol gostas de memórias e uma memória de ganhar 5-0 fora de casa e ter oito vitórias consecutivas é para estar muito satisfeito.

[O que podem esperar os portugueses nos próximos dois jogos? O grupo alargado de jogadores vai ter uma oportunidade?] A melhor forma de preparar o Europeu é continuar nos próximos jogos. Gostava de ter uma celebração em Alvalade. Um apuramento histórico é uma boa desculpa para uma festa e vamos dar tudo. Eu e a equipa técnica agora temos um trabalho muito difícil de ter 23 jogadores, porque no futebol português temos mais de 23, mas vamos tentar seguir o mesmo caminho.

[Treinou a melhor geração de sempre da Bélgica e a melhor geração de sempre de Portugal] Sinto-me com a naturalidade de enfrentar o próximo jogo com a pressão de fazer as coisas bem, trabalhar bem e tentar tirar todo o talento de forma coletiva, que é o mais difícil. O talento individual de Portugal é de alto nível, mas gosto mais do compromisso, da atitude e do equilíbrio que os jogadores dão.»