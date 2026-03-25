A cerca de dois meses e meio do Mundial 2026, Portugal está no México para disputar um jogo de preparação ante a seleção mexicana no fim de semana (02h de domingo em Lisboa), cerca de 20 anos depois do único duelo entre os dois países no Mundial de futebol, na Alemanha. Um dos cinco embates entre Portugal e México na história do futebol.

Foi a 21 de junho de 2006, em Gelsenkirchen, na Veltins-Arena (onde dois anos antes o FC Porto venceu a Liga dos Campeões), que Portugal venceu o México por 2-1.

O jogo, a contar para a terceira e última jornada do grupo D do Mundial 2006, confirmou o pleno de vitórias de Portugal na fase de grupos, depois dos triunfos ante Irão (2-0) e Angola (1-0).

Já o México apurou-se no segundo lugar, com quatro pontos, tendo Angola (dois pontos) e Irão (um ponto) sido eliminados.

O resultado desse jogo ficou fechado ainda antes dos 30 minutos de jogo e, além de três golos, houve um penálti falhado e uma expulsão.

Se se lembra do jogo, é provável que fosse já um adulto com gosto pelo futebol e pela Seleção, ou então mesmo um jovem estudante que fazia uma pausa nos estudos para ver Portugal jogar. Se não se lembra, ou se era um bebé – ou até não era nascido – é sempre uma ocasião para recordar e saber mais do passado da Seleção.

Há nomes bem conhecidos de uma e outra equipa nesse jogo, outros nem tanto. Recorde TUDO na galeria associada ao artigo… inclusive o que é que andam a fazer atualmente as caras lusas desse jogo de há quase 20 anos.

Historial favorável em cinco jogos

Do historial ante os mexicanos há ainda mais duas vitórias de Portugal (2-1 após prolongamento no jogo de terceiro e quarto lugar da Taça das Confederações em 2017 e 1-0 num particular em 2014), além de dois empates (0-0 em 1969 num particular e 2-2 na fase de grupos da Taça das Confederações em 2017).

VÍDEO: os golos do Portugal-México do Mundial 2006: