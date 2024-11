Já apurado para os quartos-de-final da Liga das Nações, e com o 1.º lugar do grupo garantido, Portugal joga esta noite na Croácia e Roberto Martínez tem margem de sobra para inovar no onze inicial.

Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Pedro Neto foram dispensados, após a goleada frente à Polónia no Dragão, e os jovens Fábio Silva e Geovany Quenda foram chamados.

Aliás, o extremo do Sporting, de apenas 17 anos, pode esta noite tornar-se no mais jovem jogador de sempre a representar a Seleção Nacional.

Não é expectável que Quenda jogue de início, mas são várias as alterações que Martínez irá promover num onze que deverá ter João Cancelo como capitão.

Portugal defronta a Croácia, em Split, a partir das 19h45, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisufutebol.

