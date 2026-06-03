O Mundial está já aí à porta - estamos a menos de duas semanas para o início da maior competição do Mundo, que este ano decorre entre Estados Unidos, México e Canadá. Portugal iniciou a preparação esta segunda-feira. A época já vai longa, mas ainda há um grande objetivo pela frente.

Por esse motivo, o Maisfutebol analisou os jogadores da Seleção com mais jogos e minutos na temporada. Entre os 26+1, há algumas surpresas... e outros nomes que parecem «óbvios». A começar pelo jogador com mais minutos: Diogo Costa. O guarda-redes, indiscutível no FC Porto e na Seleção, foi quem somou mais minutos - mesmo que não tenha sido o que fez mais jogos.

No que toca aos jogos, é Francisco Trincão, do Sporting, quem lidera esse dado estatístico - sendo que em minutos perde apenas para Diogo Costa. Ainda dentro dos jogos, José Sá o jogador com menos jogos realizados - sendo consequentemente dos que menos minutos soma na temporada.

Curiosidade na frente de ataque de Roberto Martínez. Gonçalo Ramos é dos que fez mais jogos, mas, ainda assim, é o jogador com menos minutos somados dos 27 nomes. O avançado, recorde-se, é muitas vezes utilizado no PSG como arma a sair do banco. Destaque negativo também para Rafael Leão, que é o penúltimo jogador com mais minutos - sendo o terceiro com menos jogos.

Confira, na galeria associada, os jogadores da Seleção com mais minutos na temporada.

Portugal prosseguirá a preparação esta quarta-feira, certamente com esta gestão de minutos em mente. Este sábado, recorde-se, a Seleção Nacional enfrenta o Chile no Jamor. Jogará também com a Nigéria em Leiria antes de rumar para os Estados Unidos.

No Mundial, Portugal faz parte do grupo K com Colômbia, RD Congo e Uzbequistão. A estreia na competição decorre no dia 17 de junho frente à RD Congo.