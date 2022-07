Já se sabe onde a seleção portuguesa irá ficar instalada durante a sua participação no Campeonato do Mundo, que este ano se realiza no Qatar.

O Al Samriya Autograph Collection Hotel e o complexo desportivo do Al-Shahania foram os locais escolhidos pela Federação Portuguesa de Futebol para alojarem os eleitos por Fernando Santos.

O hotel que vai acolher a seleção das quinas conta com 62 quartos, 26 villas, restaurante e spa.

Esta terça-feira, a FIFA anunciou em comunicado que 24 das 32 seleções que irão disputar o Campeonato do Mundo vão ficar instaladas num raio de 10 quilómetros e que ao contrário que acontecia anteriormente, os treinos em véspera de jogo serão realizados nos respetivos centros de treino, invés no estádio.

Portugal está inserido no Grupo H do Mundial 2022, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul. O primeiro jogo está marcado para o dia 24 de novembro, às 16h00, frente à seleção ganesa, em Doha.

Veja as imagens do quartel-general da seleção na galeria associada.