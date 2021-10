O guarda-redes Rui Patrício atinge, esta noite, com a utilização no jogo ante o Luxemburgo, as 100 internacionalizações pela principal seleção de Portugal.

O jogador de 33 anos, atualmente a representar a Roma, é titular frente aos luxemburgueses e junta-se a um lote restrito de jogadores que já chegaram à centena de jogos pela seleção. É mesmo o primeiro guarda-redes a conseguir essa proeza pela equipa das quinas.

A primeira internacionalização de Rui Patrício aconteceu há cerca de 11 anos, quando entrou para o lugar de Eduardo, para jogar a segunda parte da vitória de Portugal ante a Espanha, por 4-0, no Estádio da Luz, a 17 de novembro de 2010.

Dos sete jogadores com 100 ou mais internacionalizações, há ainda cinco em atividade.