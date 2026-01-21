A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta quarta-feira, as horas dos particulares com México e Estados Unidos, em 28 e 31 de março, os últimos jogos antes da convocatória para o Mundial 2026.

A Seleção vai defrontar o México no dia 28 de março, um sábado, a partir das 19h00 locais (01h00 de 29 de março em Lisboa), num encontro que marca a reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.

Portugal joga ainda no dia 31 de março, em Atlanta, nos EUA, frente à seleção norte-americana, a partir das 19h07 locais (00h07 de 1 de abril em Lisboa).

Recorde-se que Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (com Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo).