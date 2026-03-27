No rescaldo à goleada da Seleção sub-21 sobre o Azerbaijão em Baku (4-0), na qualificação para o Euro 2027, Luís Freire elogiou a postura dos seus pupilos. Nesta sexta-feira, em conferência de imprensa, o selecionador nacional ressalvou o índice de concretização de oportunidades de golo.

«Estes jogos frente a equipas em bloco baixo, muitas vezes com seis defesas, são complicados e é difícil a bola entrar. Tivemos ocasiões na primeira parte, mas faltou espontaneidade e objetividade. Tivemos alguma falta de eficácia, mas a atitude foi muito boa. O Azerbaijão não fez um remate.»

«O golo tinha de aparecer. Fizemos o primeiro e a partir daí ficámos mais tranquilos e confiantes. Foi sobretudo pela vontade, atitude, alegria e disciplina que tivemos. Os jogadores estiveram sempre muito concentrados», analisou.

Perante um grupo com potencial para atingir a Seleção principal, Luís Freire salientou o talento dos jovens.

«Os jogadores têm qualidade e a exigência aumenta porque é o último passo antes dos AA. Quem entrou, deu tudo. Joga-se poucas vezes nas seleções e temos de aproveitar ao máximo. São momentos únicos, quer dos jogadores, quer do treinador. As ideias foram colocadas em campo, tivemos sempre muita dinâmica e vontade. O resultado traduziu isso, podíamos ter feito mais golos.»

Ao cabo de seis jornadas, Portugal lidera o Grupo B, com 16 pontos, cinco de vantagem sobre Chéquia e Escócia. Na terça-feira (19h30), no Estoril, a Seleção sub-21 recebe a Escócia (3.ª).