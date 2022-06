Gonçalo Guedes, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a vitória por 2-0 frente à República Checa, em partida da terceira jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações:



«Fizemos um grande jogo. Sabíamos que a República Checa ia apresentar um bloco junto e fechado e tentámos aproveitar os espaços e circular rápido a bola. Conseguimos fazer isso e fizemos dois golos. Na segunda parte tentámos marcar mais, mas a República Checa é uma boa equipa e tem os seus pontos fortes. Tentaram anular-nos e foi o que fizeram. Queríamos mais golos, mas foi uma vitória importante.



Favoritos para ganhar o grupo? Não. Queremos acabar em primeiro e chegar o mais longe possível. Vamos tentar fazer por isso com grandes vitórias e a marcar muitos golos. Foi uma época longa, mas há jogadores que têm mais minutos nas pernas do que eu. Estou bem. Daqui a poucos dias estaremos de férias, mas até lá, temos de encarar os jogos com nível elevado.



Parceria com Bernardo? Não é a primeira vez que dá golo. Já nos conhecemos há alguns anos e temos uma boa ligação. Aproveitei da melhor maneira a assistência que ele me deu.»