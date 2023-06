Carolina Mendes admite que as jogadoras da seleção nacional estão a preparar-se para viver um sonho, com a participação de Portugal no primeiro Mundial da sua história.

«Estamos um pouco ansiosas, queremos que os jogos comecem rapidamente, mas agora cabe-nos preparar da melhor maneira para que quando esse momento chegar darmos a melhor resposta em campo. O foco é trabalhar bem, cumprir o que nos é pedido e chegar bem preparadas a esse momento», nota a jogadora de 35 anos que enaltece a evolução do futebol português.

«Há uns anos isto não passava de um sonho. Conseguimos que se tornasse realidade e agora é aproveitar, desfrutar ao máximo do momento. É um sonho que se está a tornar realidade e cada uma de nós tem de aproveitar da melhor maneira e é bom estarmos no meio das melhores seleções do mundo», afirma a avançada do Sp. Braga, que foi a primeira jogadora portuguesa a marcar em fases finais de grandes provas, no Europeu de 2017.

Quanto ao grupo em que a seleção ficou, com EUA, campeãs do Mundo em título, Países Baixos, vice-campeãs, e Vietname, Carolina confessa que vai defrontar algumas das suas referências na modalidade, mas rejeita que Portugal entre em desvantagem nesses confrontos.

«São as melhores seleções do mundo. EUA e Países Baixos são obviamente favoritas, mas isso não nos tira a responsabilidade de ir para dentro de campo e tentar ganhar o jogo. É isso que vamos fazer. O favoritismo é delas, mas no campo não há favoritos», atira a avançada.