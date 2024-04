Cristiano Ronaldo esteve na Eslovénia com a Seleção Nacional, que somou a primeira derrota da era Roberto Martínez, num jogo de preparação realizado em Ljubljana.

Em terras eslovenas, a equipas das quinas ficou hospedada no «Grand Plaza Hotel», que colocou agora a cama onde CR7 dormiu à venda.

O leilão vai ser realizado no final do mês e a cama vai ter um preço inicial de cinco mil euros, com o valor final a ser doado a boas causas.

De recordar que Portugal perdeu com a Eslovénia por 2-0, num jogo de preparação para o Euro2024.