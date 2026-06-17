Bruno Fernandes falou das idas à praia de manhã, em Palm Beach, na antevisão do jogo com o Congo, para dizer que são importantes para não ficarem nos quartos fechados e poderem fomentar o espírito de grupo.

Idas à praia foram positivas?

«O balanço é positivo. Foi algo que já estava planeado, algo que faz parte da preparação. Se não fôssemos à praia, tínhamos de estar fechados no quarto de hotel. Precisamos desta mobilidade, de esticar as pernas e precisamos de momentos de grupo, com mais brincadeira e mais palhaçadas. São esses momentos que criam boas memórias e sobretudo que fomentam o espírito de grupo. Tudo o que façamos é visto por uns de maneira positiva, outros de maneira negativa, o que posso assegurar é que tudo o que fazemos, incluindo as idas à praia, é para melhorar a condição física dos jogadores.»

Esta é a melhor geração de sempre de Portugal?

«A melhor geração de sempre é a que ganha. Espero que no final do Mundial sejamos assim intitulados, porque era bom sinal. Somos um grupo muito coeso, muito forte, que se torna especial pela forma como convivemos. Sonhar não é proibido, mas o nosso foco principal agora é o jogo com o Congo. Temos de ir jogo a jogo. Se queremos ser a mehor seleção de sempre, temos de ir passo a passo, sabemos que temos grandes jogadores que podem decidir o jogo a qualquer momento, mas só ganhando é que podemos ser a melhor geraão de sermpre».

Há 40 posições de diferença entre Portugal e o Congo no Ranking FIFA

«O ranking é bonito e está lá, mas os pontos são atribuído de maneiras diferentes para cada equipa porque não jogamos todos uns contra os outros. O Congo tem um jogadores com carreiras muito boas, são uma seleção muito física, que tanto pode jogar numa linha de qutro como de de cinco, são uma seleção muito forte a conduzir a bola, mas mais do que isso nós sabemos o que temos de fazer na defesa, que temos de ter uma reação à perda da bola muito boa e que precisamos de controlar o jogo com bola para podermos vencer.»