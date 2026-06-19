As contas de Instagram de alguns jogadores da Seleção têm sido invadidas por comentários de fãs de Cristiano Ronaldo, que exigem respeito pelo capitão de Portugal. Ora, as críticas aos internacionais portugueses não se ficaram pelas caixas de comentários e até Elma Aveiro, irmã de Ronaldo, deixou um comentário negativo aos jogadores, saindo em defesa do avançado do Al Nassr.

«Respeito, nem pela família deles têm, quanto mais por um homem que não tem de mostrar nada a ninguém e está ali por amor. Ingratos, ignorantes», escreveu a irmã de Ronaldo, a acompanhar uma partilha da notícia que dava conta das milhares de mensagens que os jogadores da Seleção têm recebido nas últimas horas.

O clã Aveiro, diga-se, tem estado muito ativo nas redes sociais, sobretudo depois do empate de Portugal na estreia no Mundial 2026 com a RD Congo (1-1). Ronaldo foi um dos principais visados pela imprensa estrangeira, mas as irmãs têm defendido o capitão, como aconteceu com Katia Aveiro, que concordou com críticas tecidas a Bruno Fernandes nas redes sociais, «ilibando» o irmão.