João Mário confessou que já se imaginou a levantar a taça de campeão europeu. O defesa marcou presença na conferência de imprensa da Seleção Nacional deste domingo e fez uma revelação curiosa:

«Imagino sempre, já cheguei a ter o troféu como capa do telemóvel. Imaginar, sonhar, sonho muito, não chega só isso. É preciso trabalhar e acreditar muito. Sem dúvida que temos uma seleção para tal», começou por dizer.

Nas mesmas declarações na Cidade do Futebol, o lateral do FC Porto foi questionado sobre as palavras de Sérgio Conceição depois da última paragem para as seleções. O treinador dos dragões, na altura, disse que o jogador «veio a dormir» da equipa das quinas. João Mário acredita que essas declarações foram para o motivar.

«Não vou comentar muito, continuo a fazer o meu trabalho igual. Aqui e no FC Porto. Se calhar, ele disse isso para continuar assim, a um nível alto. Se tivesse baixado o nível não estaria aqui. Quero continuar a melhorar», concluiu.