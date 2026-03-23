É já neste domingo, dia 29 de março, que a hora adianta 60 minutos. Facto curioso - a mudança de hora acontecerá precisamente no apito inicial do jogo de preparação da Seleção Nacional.

Portugal enfrenta o México no primeiro jogo de preparação para o Mundial de 2026, que decorre entre os Estados Unidos, México e Canadá. Quando o relógio marcar as 01:00 de domingo – que é o início do jogo – a hora passará a ser 02:00, marcando o início do «horário de verão», de acordo com a indicação do Observatório Astronómico de Lisboa.

Na Região Autónoma dos Açores, a alteração é feita às 00:00, mudando para as 01:00.

A seleção dará, assim, o «pontapé inicial» do horário de verão. A hora voltará a mudar no último domingo de outubro, entrando no horário de inverno.

O segundo jogo de preparação deste estágio está agendado para o dia 1 de abril, frente aos Estados Unidos.