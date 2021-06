O futebolista português José Fonte elogiou esta quinta-feira os colegas de posição Rúben Dias e Pepe, os outros centrais de raiz convocados para o Euro 2020, dizendo mesmo que, apesar disso, a seleção tem «cinco opções» para a posição: conta com Danilo e João Palhinha.

«O Rúben [Dias] está numa fase espetacular, como o Pepe, que fez uma época muito boa. Depois, temos outras opções que o mister [Fernando Santos] com certeza tomou. O Danilo, que já faz essa posição, o próprio Palhinha, que já fez jogos nessa posição. Temos cinco opções, portanto acho que estamos bem servidos. Até posso dizer: muito bem servidos», disse, na conferência de imprensa ao jogo particular ante Espanha, marcado para sexta-feira (18h30).

Aos 37 anos, José Fonte sagrou-se pela primeira vez campeão nacional na carreira, em França, ao serviço do Lille. Numa fase já final da carreira de jogador, o central garante que sempre trabalhou com «mentalidade positiva» para chegar onde chegou, apesar da idade.

«Nunca tive essa forma de pensar [ndr: desistir], nunca fui uma coisa que eu realmente desse ênfase. Pelo contrário, sempre na luta, no trabalho, com mentalidade positiva, com ambição, querer e tendo a certeza que poderia estar onde estou hoje», apontou.