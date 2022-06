O árbitro croata Fran Jovic vai apitar o encontro entre a Suíça e Portugal, no próximo domingo, a contar para a quarta jornada do grupo A2 da Liga das Nações.

O juiz de 37 anos terá como auxiliares os compatriotas Hrvoje Radić e Luka Pušic, enquanto o quarto árbitro será Mario Zebec, Já o italiano Paolo Valeri, fica encarregue do VAR, juntamente com o também transalpino Alessandro Costanzo.

Jovic já dirigiu, em 2018, o triunfo do Sporting, por 4-1, na visita à Juventus na fase de grupos da Youth League. Em 2021, na Liga Conferência Europa, esteve na derrota do Paços de Ferreira em casa do Larne (1-0).

Portugal lidera o grupo com sete pontos em três jogos, enquanto a Suíça é quarta com zero. O desafio está agendado para as 19h45 em Genebra.