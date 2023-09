O Estádio do Dragão vai ter lotação esgotada para o encontro entre Portugal e Eslováquia, da fase de apuramento para o Euro 2024, agendado para 13 de outubro (19h45).

A seleção nacional até pode confirmar o apuramento para o próximo Campeonato Europeu no embate da sétima jornada do Grupo J, mas, para isso, além de vencer na Invicta, tem de esperar que o Luxemburgo, no mesmo dia, não vença na Islândia.

A equipa de Roberto Martínez segue na liderança do grupo só com vitórias e sem qualquer golo sofrido, enquanto os eslovacos estão na segunda posição, com 13. Segue-se o Luxemburgo, com 10, Bósnia-Herzegovina e Islândia em quarto, com seis, e o Liechtenstein, ainda sem pontos.