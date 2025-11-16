A Seleção foi homenageada na tarde deste domingo, no Estádio do Dragão, pela conquista da Liga das Nações, no verão, na Alemanha. Na noite de 8 de junho, Portugal venceu a Espanha nos penáltis (5-3), após empate a dois golos. As “Quinas” lideram quanto a conquistas da prova (2019 e 2025).

Ora, na zona mista do Dragão discursou Marcelo Rebelo de Sousa.

«Um conjunto de condecorações pela conquista da Liga das Nações e não há melhor momento do que o dia de hoje, parece que esperámos por este momento. Até pela homenagem a Eusébio. O senhor presidente da FPF recebe as condecorações dos ausentes. Com a ajuda do primeiro-ministro, vamos condecorar, primeiro, o treinador [Roberto Martínez]. Aqueles que não conquistaram a Liga das Nações, vão certamente ser vencedores nos Estados Unidos.»

«Quanto à América, vai dar Portugal. Para mim termina um ciclo, que começou muito bem e que acaba muito bem. Mas nunca termina, porque na América vai dar Portugal. Parabéns, campeões», disse o Presidente da República.

Ora, Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Rúben Dias, Renato Veiga, Gonçalo Inácio,, António Silva, Diogo Dalot, Nélson Semedo, João Neves, Vitinha, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Francisco Conceição, João Félix, Francisco Trincão, Rafael Leão e Gonçalo Ramos foram premiados com a condecoração de comendador da ordem de mérito.

Por sua vez, Roberto Martínez recebeu a condecoração de grande oficial da ordem de mérito.

Nesta cerimónia não estiveram Pedro Gonçalves, Pedro Neto, Nuno Mendes, Rodrigo Mora, Cristiano Ronaldo, nem – naturalmente – Diogo Jota.

Terminada a cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas.

«Tudo isto celebrado, também num dia histórico, depois de um apuramento sofrido. Mas o Euro 2016 também foi sofrido. Somos bons nisso. Queria felicitar o anterior e o atual presidente da FPF. Há muita inveja, muitos canais internacionais criticaram Portugal. Hoje vimos onde está Portugal, com uma exibição espetacular. Saio muito feliz, vivi momentos vitoriosos. Espero que o meu sucessor também goste de futebol, senão é um português distraído. E vai ter muito por onde acompanhar.»

«Espero estar na América para acompanhar o Mundial, até pagando do meu bolso. Mas não conto voltar ao comentário desportivo, essa fase já terminou», acrescentou.

Antes desta cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa falou à RTP e abordou o futuro de Cristiano Ronaldo.

«Cristiano? Colocava-o sempre a jogar, tem sempre lugar. Está no nosso coração. Ele deve estar arrependidíssimo de não ter estado presente neste jogo. Os génios são assim», rematou.