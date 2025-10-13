Roberto Martínez anteviu a receção à Hungria na terça-feira (19h45), num jogo que pode ditar a qualificação para o Mundial 2026. O selecionador nacional rejeita ser um «homem de sorte» e puxa do currículo.

Renovação de contrato

«O foco é para o selecionador é passo a passo. É tentar ter um bom desempenho diante dos nossos adeptos e apurarmo-nos o mais cedo possível.»

É um homem de sorte pelas vitórias?

«Homem de sorte? Sim, tenho uma família incrível e duas filhas. Portugal tem marcado muitos golos no final. É melhor vocês serem vocês a falar disso, a minha responsabilidade é criar um bom ambiente no balneário. Acrescentar um número de jogadores que possam acrescentar valor à Seleção e ter uma equipa de ataque. 13 vitórias [seguidas] nas fases de apuramento para Europeus e Mundiais é sorte? Pode ser, mas deixo para vocês falarem disso. Precisamos de falar mais daquilo que a seleção faz bem, isso é a sorte do selecionador.»