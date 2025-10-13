Martínez: «13 vitórias seguidas nas fases de apuramento é sorte?»
Selecionador nacional recorda registo inédito em jogos de qualificação para Mundiais e Europeus
«Temos uma Seleção que joga futebol muito e bem, vamos desfrutar disso»
Martínez e as dificuldades de Portugal contra um «gajo muito grande»
«Desempenho sem bola frente à Rep. Irlanda foi exemplar...»
«Para mim, o Vitinha é o melhor médio do mundo»
«Arábia Saudita? Não é importante onde os nossos jogadores jogam...»
«Força dos adeptos ajuda muito no aspeto emocional do jogo»