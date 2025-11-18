O selecionador nacional, Roberto Martínez, revelou que tem três avançados debaixo de olho para o Mundial 2026, se a FIFA confirmar que as convocatórias serão de 26 jogadores.

«Temos presentemente três opções – o Paulinho, que está a ser muito constante e está a jogar muito bem, o André Silva, que está a fazer muito boa temporada no Elche, e temos o Fábio Silva, que está no Dortmund e já esteve com a Seleção», disse o técnico espanhol, em resposta a questões colocadas pelos convidados, responsáveis e dirigentes ligados a empresas e associados do International Club of Portugal, num almoço-debate em Lisboa.

Martínez explicou ainda que este trio poderá ambicionar uma convocatória até 20 de março, altura em que começará a reduzir o lote de convocáveis para a fase final, nos EUA.

O selecionador nacional garantiu também que é «neutro» nas escolhas, negando ter algum constrangimento em utilizar jogadores do Sporting, nomeadamente Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Geovany Quenda.

«Vou ser muito honesto, pois isso é uma crítica que é mentira: ouvi que o selecionador não gosta de jogadores do Sporting, mas o selecionador é neutro. O selecionador nasceu em Espanha, trabalhou em Inglaterra e nos últimos sete anos trabalhou na Bélgica, não tem camisola, não tem passado [em Portugal], toma decisões para ganhar jogos e nunca condiciona os minutos de um jogador, condiciona a chamada», explicou.