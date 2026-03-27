Roberto Martínez anteviu nesta sexta-feira o particular com o México, na Cidade do México, agendado para a madrugada de domingo (2h em Portugal Continental). Em conferência de imprensa, ainda em Cancún, o selecionador nacional explicou a escolha de estagiar ao nível do mar, sendo que o particular vai decorrer a 2300 metros de altitude.

Estágio em Cancún

«A ideia neste estágio passa por preparar o corpo para jogar em altitude. O corpo precisa de 15 treinos. Durante o Mundial 2026 não vamos ter essa oportunidade. Então treinámos ao nível do mar. A ideia foi experimentar e recolher informação, analisando os desempenhos em altitude. Treinámos ao nível do mar, com humidade e exigência. Vamos chegar à Cidade do México pela meia-noite e a preparação vai ser científica. Já deixamos estes aspetos preparados para o caso de jogarmos no Azteca durante o Mundial.»

«Não é fácil jogar no Azteca para uma seleção europeia.»

Seleção em gestão

«Vamos gerir os minutos com responsabilidade, mas queremos competir e ganhar. Vamos observar soluções diferentes para ajustar no Mundial. Amanhã vamos ter 10 substituições, contra os Estados Unidos vamos poder fazer 11 trocas. Queremos que todos acumulem minutos.»

Baliza dividida

«O José Sá vai jogar um jogo, o Rui Silva vai jogar o outro jogo. O Ricardo Velho regressou à Seleção e provou o porquê de ser o quarto guarda-redes.»

Ex-Sporting em evidência

«O Mateus Fernandes, do West Ham, é um exemplo vivo da formação em Portugal. Está a ser muito importante no campeonato mais competitivo do Mundo [Premier League]. Há jogadores novos nesta convocatória – Samú Costa, Tomás Araújo e Paulinho – mas tenho gostado da energia.»