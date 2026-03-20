Roberto Martínez explicou a ausência de Paulinho da convocatória da Seleção, isto numa altura em que o avançado do Toluca era apontado ao regresso à equipa das Quinas, até pela ausência de Cristiano Ronaldo. O selecionador entende que Paulinho é do mesmo «perfil» que Ronaldo e Ramos e, por isso, optou por Gonçalo Guedes. Martínez também falou da condição física de Rodrigo Mora.

Rodrigo Mora em dúvida depois de sair tocado com o Estugarda

«Estou a sorrir porque falar do Rodrigo Mora é uma felicidade. É um jogador diferente, com uma qualidade em espaços curtos muito especial. É certo que tem um exame médico hoje e estamos à espera de notícias. É um jogador que conhecemos bem, fez parte da equipa que ganhou a Liga das Nações, adorei o seu dia a dia, o que trouxe à Seleção e o que fez nos sub-21. Foi um período importante descer aos sub-21, reagir, numa época difícil, onde cresceu muito. A maturidade é um ponto forte dele agora. Merece estar na Seleção. Não sabemos se o Rodrigo Mora estará ou não apto para a Seleção.»

Regresso de Gonçalo Guedes

«O Gonçalo Guedes é um avançado com um perfil polivalente e importante para nós, com nove golos esta época e num momento muito bom. É um avançado diferenciador. É muito interessante. Já disse que para o Mundial, na posição de ponta de lança é Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Estamos à procura de mais um avançado, que seja um perfil diferente e o Gonçalo Guedes está num momento que merece a chamada e estamos muito entusiasmados com o que pode trazer à seleção nos jogos amigáveis.»

Ausência de avançados como Cláudio Braga, Fábio Silva, Pablo ou Paulinho

«É uma questão de perfil. O Pablo ainda não tem os documentos para ser chamado, os outros acompanhamos de perto e é uma questão de espaço. Diogo Jota era um avançado muito importante para nós, tinha polivalência e precisamos de um avançado que pode substituir isso. O Paulinho é um jogador que respeitamos muito, acompanhamos o que está a fazer, com épocas muito boas no México, mas é um perfil igual ao de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. Temos de dar prioridade a outras valências noutras posições e, nesta convocatória, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos são os dois avançados.»