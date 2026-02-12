Roberto Martínez lançou os dados para a próxima edição da Liga das Nações, a iniciar em setembro, depois do Mundial 2026. Na intenção de defender o título conquistado no último verão, o selecionador nacional analisou o reencontro com a Dinamarca, além dos duelos com País de Gales e Noruega.

«São desafios diferentes, jogar fora contra Dinamarca e Noruega vai ser desafiante. A Noruega é uma seleção em forma, todos conhecemos o talento individual. Vai ser um bom desafio. Jogámos contra a Dinamarca nos “quartos” da última edição e conhecemos bem esse adversário. E o País de Gales, uma seleção competitiva e que joga nos olhos contra todos, são muito dinâmicos. Vamos defrontar três adversários que vão abrir os jogos», disse ao Canal 11.

A nova fase de grupos arranca entre 24 e 26 de setembro, com a segunda jornada a ser disputada entre 27 e 29 do mesmo mês. As restantes jornadas vão ser agendadas para setembro, outubro e novembro. Por isso, Roberto Martínez descarta facilitismos.

«Não vamos gerir. Estamos a falar de seleções em forma e temos de estar no máximo. Vai ser a primeira vez em que vamos ter dois estágios para seis jogos», acrescentou.

Portugal é a Seleção mais titulada, com conquistas em 2019 e 2025. De resto, França e Espanha também conquistaram a Liga das Nações.