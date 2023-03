João Cancelo, em declarações na zona mista, após a vitória de Portugal sobre o Liechtenstein, no primeiro jogo de Roberto Martínez como selecionador de Portugal.

«Foi uma exibição bem conseguida do coletivo, passa-me ao lado se foi um dos meus melhores jogos na seleção. Jogámos contra uma equipa claramente inferior, em que quase nenhum jogador é profissional. Não desmerecendo o esforço e deixando-lhes uma palavra de apreço. Foi bom começar com três pontos esta qualificação.

[primeiro jogo com Roberto Martínez]

«É um treinador com novas ideias, uma forma diferente de jogar, que gosta de ter intensidade no jogo e fazer pressão alta. Tem uma forma diferente de jogar do treinador anterior, mas não podemos desvalorizar o que Fernando Santos fez. Quero aproveitar para lhe agradecer, porque não tive oportunidade de o fazer antes, só por mensagem. Fez muito por mim, ajudou-me a concretizar o sonho de jogar pelo meu país. Espero que tudo na vida dele corra bem. Só lhe desejo o melhor.»