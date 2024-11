Confirmado o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações, Roberto Martínez chamou Geovany Quenda e Fábio Silva dos sub-21 para a Seleção AA para o duelo com a Croácia para colmatar as dispensas de Pedro Neto, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.



Se o avançado do Las Palmas conseguiu a estreia com a camisola das «Quinas», o extremo do Sporting não foi utilizado e não se tornou no mais jovem de sempre a jogar por Portugal - o recorde continua a pertencer a Paulo Futre.



Quenda deixou uma mensagem nas redes sociais, o que fez aumentar as críticas ao selecionador nacional. Esta sexta-feira, depois do sorteio da Liga das Nações, Roberto Martínez elogiou o jovem jogador, assumiu estar «surpreendido» e não entender esta polémica.



«Ainda não falei com o Quenda. Fiquei surpreendido. É uma polémica que não esperava. Eu e a minha equipa técnica temos de tomar decisões, faz parte. Foi um estágio com muitas notas positivas, utilizámos 24 jogadores, ficámos em primeiro lugar do grupo e estreámos quatro jogadores. O Quenda e o Rui Silva não jogaram, o jogo não permitiu isso. Houve uma janela de substituição tática e depois tivemos dois jogadores com problemas físicos. Acabámos por não fazer a quinta substituição. Não foi uma escolha. É uma polémica que não faz sentido. Adoro o Quenda e as suas qualidades como jogador, acompanha-o há muito tempo e acredito que ele tem um futuro fantástico. Durante o estágio tivemos muitas notas positivas e não compreendo esta polémica», disse o espanhol, em declarações ao Canal 11.



Lembre-se que o sorteio da Liga das Nações ditou que Portugal vai defrontar a Dinamarca nos quartos de final e se passar, irá medir forças com o vencedor do duelo entre Itália e Alemanha.