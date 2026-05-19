Roberto Martínez falou aos jornalistas na Cidade do Futebol depois de anunciar os 27 convocados para o Mundial 2026.

Ausências e quatro guarda-redes

«Não deixámos ninguém de fora, entraram 27 jogadores na lista. Pela complexidade do torneio, o fuso o horário e por tudo que experimentámos em março, sinto que precisamos de cinco jogadores em algumas posições, com a devida polivalência, para que possam jogar por fora e por dentro. Há jogadores que fizeram épocas espetaculares, como o Ricardo Horta, Rodrigo Mora e Pote, mas já temos os jogadores. Não há espaço para mais.»

«Quanto aos guarda-redes, o Ricardo Velho sabe que é o quarto guarda-redes. Pela metodologia do treino, há muita intensidade e finalização em todos os treinos. O Ricardo Velho não vai sentar-se no banco, mas disse de imediato que estava preparado para ajudar. É desse espírito que precisamos.»

(em atualização)