Já é conhecida a data para a próxima convocatória da Seleção Nacional!

Roberto Martínez vai anunciar os convocados para os primeiros dois jogos da qualificação para o Mundial 2026 no próximo dia 29 de agosto.

O selecionador nacional irá revelar os jogadores para as partidas com a Arménia, em Yerevan, a 6 de setembro (17h), e Hungria, em Budapeste, no dia 9 do mesmo mês (19h45).

A Seleção Nacional integra o Grupo F, juntamente com a Arménia, Hungria e República da Irlanda.



