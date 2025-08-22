Seleção
Martínez já tem data para a próxima convocatória da Seleção
Portugal vai jogar com a Arménia e Hungria para a qualificação para o Mundial 2026
Já é conhecida a data para a próxima convocatória da Seleção Nacional!
Roberto Martínez vai anunciar os convocados para os primeiros dois jogos da qualificação para o Mundial 2026 no próximo dia 29 de agosto.
O selecionador nacional irá revelar os jogadores para as partidas com a Arménia, em Yerevan, a 6 de setembro (17h), e Hungria, em Budapeste, no dia 9 do mesmo mês (19h45).
A Seleção Nacional integra o Grupo F, juntamente com a Arménia, Hungria e República da Irlanda.
