Roberto Martínez anteviu nesta sexta-feira o particular com o México, na Cidade do México, agendado para a madrugada de domingo (2h em Portugal Continental). Em conferência de imprensa, ainda em Cancún, o selecionador nacional comentou as hipóteses de Paulinho integrar a convocatória para o Mundial 2026.

Paulinho fora dos favoritos

«Os pontas de lança são jogadores de área e esse é o espaço do Cristiano Ronaldo e do Gonçalo Ramos. Tínhamos a intenção de ver todos os “10” e alas, como Pote, Ricardo Horta, Félix, Pedro Neto, Leão e Francisco Conceição. Quando o Leão saiu da convocatória, precisámos de tomar uma decisão e optámos pelo Paulinho, pelo mérito. Assim, até podemos usar o Gonçalo Guedes como extremo.»

«O Paulinho está a trabalhar muito bem. Tem o futuro nas mãos. Só tem de ser ele mesmo. Estaria em qualquer seleção, mas é difícil competir para o lugar do Cristiano Ronaldo e do Gonçalo Ramos. O Paulinho é um goleador nato e inteligente. Ele pode condicionar a convocatória final, deve-se focar no que controla.»